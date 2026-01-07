В Новгородской области завели дело после пожара в школе

По версии следствия, сохранность имущества образовательного учреждения в день происшествия должна была обеспечивать сторож

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 января. /ТАСС/. Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами возбудили после пожара в школе в деревне Богослово Новгородской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

В начале года пожар полностью уничтожил здание единственной в Богослово действующей школы. Вместо организации дистанционного обучения и реставрации второй имеющейся в деревне школы учеников перевели в школу-интернат, расположенную в значительном удалении от мест их жительства. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с обращением о нарушении прав детей на доступное образование.

"Следователем <...> по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами МБОУ "ОШ им. Д. Ф. Некрасова" деревни Богослово Пестовского округа должностных обязанностей, повлекшего уничтожение здания школы (ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, сохранность имущества школы в тот день должна была обеспечивать сторож. По устной договоренности с директором женщина покинула свой пост до происшествия. По уголовному делу проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Богословская школа была основана в 1914 году как начальная. В 1930-е годы реорганизована в школу крестьянской молодежи, затем в неполную среднюю, а в 1980-е становится полной средней школой. В 2006 году решением думы Пестовского муниципального района ей присвоено имя Героя Советского Союза, выпускника школы 1937 года Д. Ф. Некрасова. В 2011 году постановлением администрации Пестовского муниципального района школа была переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа имени Д. Ф. Некрасова" д. Богослово.