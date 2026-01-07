В Кривом Роге не работают насосные станции водоканала и котельные

Глава городской военной администрации Александр Вилкул заявил, что в городе ожидается снижение давления воды

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Крупные насосные станции водоканала Кривого Рога в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, а также несколько больших котельных города остановились из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

Как отметил Вилкул в своем Telegram-канале, насосные станции переходят на резервные генераторы. При этом в городе ожидается снижение давления воды, особенно на верхних этажах домов. Как утверждает Вилкул, перезапуск отключенных котельных займет около двух часов.

В ночь на 7 января в Кривом Роге произошли взрывы. Утром Минэнерго Украины сообщило, что в регионе были повреждены объекты энергетики, а значительная часть Днепропетровской области в результате осталась без электричества.