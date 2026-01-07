В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
14:34
обновлено 14:53
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. В Подмосковье четыре человека, в числе которых двое детей, пострадали в ДТП с автобусом на Ильинском шоссе, трое из них отказались от госпитализации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
Собеседник агентства уточнил, что один пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что автобус врезался в препятствие на Ильинском шоссе, один человек пострадал.