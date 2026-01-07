В Калужской области в ДТП погибли двое детей

Еще два человека ранены

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 7 января. /ТАСС/. В Калужской области двое несовершеннолетних детей погибли, два взрослых человека получили ранения в результате ДТП на трассе. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.

"7 января 2026 года около 15 часов 35 минут на 18-м километре автодороги Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов произошло ДТП. <…> В результате ДТП погибли пассажиры автомашины Mazda 3 - двое несовершеннолетних детей 12 и 13 лет, а также пострадали водитель и пассажир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем Mazda, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Suzuki. Все пострадавшие доставлены в медучреждения.