На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП погиб человек

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 7 января. /ТАСС/. ДТП с двумя легковыми автомобилями произошло на 445-м км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. В результате аварии 68-летняя женщина погибла, еще три человека пострадали, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

"Предварительно, 37-летний водитель "Джилли" выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП 68-летняя пассажирка "Хендэ", жительница Омской области, погибла, ее дочь-водитель, 45-летняя жительница Ханты-Мансийска, получила ранения. Водитель и 44-летняя пассажирка "Хендэ", жители Когалыма, получили травмы", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что от удара автомобили раскидало по кюветам. Движение на участке ограничено.