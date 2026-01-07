На Урале в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на 55-м км дороги Ачит - Месягутово в Красноуфимском районе Свердловской области. В результате аварии два человека погибли и еще двое, в том числе ребенок, пострадали, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Трагедия произошла сегодня, 7 января, около 18:00 часов на 55-м километре автодороги Ачит - Месягутово Красноуфимского района. По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля "Лада" с автомобилем Kia. В результате происшествия два человека скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, двое участников, в том числе несовершеннолетний ребенок, доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте ДТП работают следователи, устанавливаются обстоятельства происшествия.