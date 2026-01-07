Полиция Финляндии изъяла судно Fitburg по подозрению в повреждении кабелей

Один из членов экипажа помещен под предварительное заключение, еще трое находятся под запретом на выезд из страны

Редакция сайта ТАСС

© Markku Ulander/ Lehtikuva via REUTERS

СТОКГОЛЬМ, 7 января. /ТАСС/. Национальное бюро расследований Финляндии изъяло грузовое судно Fitburg, подозреваемое в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе, сообщила полиция страны.

"Решение об изъятии судна было принято для обеспечения уголовного расследования. В целях следствия на судне проводятся судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются члены экипажа, что обеспечивает необходимость изъятия судна", - говорится в сообщении на сайте правоохранительных органов.

Отмечается, что в настоящий момент полиция классифицирует инцидент как уголовное преступление, один из членов экипажа помещен под предварительное заключение, еще трое находятся под запретом на выезд из страны.

Ранее сообщалось, что Береговая охрана Финляндии задержала судно за якобы повреждение подводного телекоммуникационного кабеля компании Elisa в Финском заливе. Полиция Финляндии отметила, что поврежденный кабель соединяет Хельсинки и Таллин, а место повреждения находится на территории исключительной экономической зоны Эстонии.