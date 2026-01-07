В Одесской области после взрывов повреждены объекты портовой инфраструктуры

Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба не уточнил, к каким портам относятся поврежденные объекты

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Объекты портовой инфраструктуры в Одесской области на юге Украины повреждены в результате взрывов в регионе. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

Кулеба не уточнил, к каким портам относятся поврежденные объекты. В Одесской области находятся одни из крупнейших портов Украины - Одесский, Южный и Черноморск (прежнее название Ильичевский).

Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе. Сейчас в части Одесского региона продолжает действовать режим воздушной тревоги.