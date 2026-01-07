ТАСС: компаньон экс-судьи Момотова отельер Марченко признал вину

Он также заявил о готовности сотрудничать со следствием, сообщили в правоохранительных органах

ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова по гостиничному бизнесу Андрей Марченко признал вину и готов сотрудничать со следствием по уголовному делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Андрей Марченко придерживается признательной позиции, он заявил о готовности сотрудничать со следствием", - сказал собеседник агентства.

Марченко известен как бывший компаньон Момотова, которого в Генпрокуратуре считают фактическим совладельцем сети бизнес-отелей "Мартон", работавших в восьми регионах РФ. Это установил Останкинский суд Москвы, который удовлетворил иск надзорного ведомства к Момотову об изъятии имущества на 9 млрд рублей. Суд перед этим наложил обеспечительный арест почти на 100 объектов недвижимости, которые подлежат обращению в доход государства, а также арестовал все имущество Момотова, Марченко и его сына Ивана, доверенного лица Ольги Тимофеенко и еще 19 аффилированных с бывшим судьей лиц.

Следствие считает, что по указанию Марченко Тимофеенко руководила всеми финансовыми операциями, связанными с его гостиничным бизнесом. Правоохранители настаивают, что даже после передачи бизнеса сыну Марченко неофициально продолжил "фактическое управление компанией".

Также сообщалось, что межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по управлению долгом №1 была инициирована процедура банкротства Марченко, дело рассматривается в Арбитражном суде Краснодарского края. В реестр требований кредиторов изначально была включена задолженность почти на 431,3 млн рублей, заявлено ходатайство о ее уточнении.