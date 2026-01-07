Сильный снегопад в Венгрии вызвал политические споры

Глава фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Александра Сенткирайи обвинила мэра Будапешта в слабой организации работы коммунальных служб

БУДАПЕШТ, 7 января. /ТАСС/. Самый сильный за последние 10 лет снегопад в Венгрии вызвал отмену авиарейсов, нарушил движение на железных дорогах и привел к заторам на автомагистралях. Как сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан, для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб во главе с министром внутренних дел Шандором Пинтером.

Работа транспорта, обеспечение электроэнергией, снабжение населения необходимыми продуктами рассматривались также на заседании правительства Венгрии. "Дорожные службы, полиция, служба скорой помощи, силы обороны, больницы работают изо всех сил", - заявил на пресс-конференции в Будапеште официальный представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Даниэль Мукич.

Он отметил, что во многих районах страны за последние двое суток выпало до 30 см снега и его количество будет расти, но ни один из населенных пунктов не оказался в изоляции. Для расчистки автомагистралей и проселочных дорог используются более 800 единиц техники, заготовлены тысячи тонн соли и специального раствора для промывки дорожного полотна.

В то же время за последние сутки в Международном аэропорту имени Ференца Листа в Будапеште были отменены более 20 рейсов, а многие другие выполнялись с задержкой. Как сообщил министр строительства и транспорта Янош Лазар, "такого количества снега не было уже 10 лет, и на железных дорогах наблюдаются перебои в движении поездов, хотя работают все линии". По его словам, приоритет отдан пассажирским поездам, они продолжают следовать по назначению, а некоторые грузовые составы пришлось временно остановить.

Снегопад вызвал политическую полемику в Будапеште, где глава фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в городском собрании Александра Сенткирайи обвинила в бездействии столичного мэра Гергея Карачоня, избранного на свой пост от коалиции оппозиционных партий. По ее утверждению, из-за слабой организации работы коммунальных служб "Будапешт оказался парализован", общественный транспорт функционирует плохо, и жители выражают по этому поводу вполне оправданное недовольство.

Впрочем, корреспондент ТАСС, побывавший 7 января в нескольких центральных районах Будапешта, не обнаружил каких-либо серьезных перебоев в работе метро, трамваев или автобусов. Снега на улицах было много, но автомобильные дороги и трамвайные пути были расчищены, и скопления людей на остановках городского транспорта заметно не было. В то же время навигация на Дунае, где прогулочные суда продолжают ходить даже в зимний период, заметно сократилась.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопады в Венгрии, как и в других странах Европы, продолжатся, а температура будет падать. Днем ожидается минус 4-5 градусов по Цельсию, ночью - до минус 10.