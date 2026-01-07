В Волгоградской области из-за атаки БПЛА повреждены два дома

Никто не пострадал

ВОЛГОГРАД, 7 января. /ТАСС/. Два частных домовладения повреждены в результате вечерней атаки БПЛА в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале областной администрации.

"Сегодня вечером, как и во все предыдущие выходные и праздничные дни, подразделения ПВО Министерства обороны России защищают наше небо от террористических атак беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - рассказал губернатор. Он отметил, что в результате атаки БПЛА были повреждены два частных домовладения в поселке Ильевка Калачевского района, при этом пострадавших нет.

В администрации уточнили, что специалисты оперативных служб и муниципалитета устраняют последствия и проводят оценку ущерба.