Сальдо: ВСУ пытаются массированно атаковать дронами Херсонскую область
20:22
ГЕНИЧЕСК, 7 января. Вооруженные силы Украины предпринимают попытку массовой атаки беспилотниками территории Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.
«Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Сальдо также отметил, что в целях своевременного устранения возможных последствий в готовность преведены все экстренные и коммунальные службы.