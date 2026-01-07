Власти Днепропетровской области не знают, когда восстановят энергоснабжение

Жителям рекомендовали сделать запас воды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Власти Днепропетровской области не берутся прогнозировать, когда будет возобновлено энергоснабжение. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале председателя областного совета Николая Лукашука.

"Днепропетровщина, внимание. Пока относительно восстановления энергоснабжения нет никаких прогнозов. Если у вас дома сейчас есть вода, сделайте запас", - написал он. Чиновник отметил, что последняя рекомендация "особенно касается Павлоградского и Синельниковского районов области, поскольку снабжающее водой эти районы предприятие также обесточено".

Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске, после чего в городах региона начались перебои с энергоснабжением.