AP: в США сотрудник Службы миграционного контроля застрелил протестующую

В Министерстве внутренней безопасности заявили, что женщина пыталась совершить наезд на сотрудников ICE и произошедшее было самообороной

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Сотрудник Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) застрелил женщину в Миннеаполисе, сообщило агентство Associated Press (AP).

По его сведениям, сотрудники ICE потребовали от женщины, остановившейся посередине проезжей части, выйти из машины. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю. От полученных ранений женщина умерла.

В Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США заявили, что женщина пыталась совершить наезд на сотрудников ICE и произошедшее было самообороной, а действия водителя назвали "внутренним терроризмом". "Сегодня, когда сотрудники ICE в Миннеаполисе проводили операцию, протестующие начали блокировать сотрудников, одна из агрессивных протестующих использовала свое транспортное средство в качестве оружия и попыталась сбить наших правоохранителей, - написала помощница главы МВБ Триша Маклафлин в X. - Сотрудник ICE, опасаясь за свою жизнь и жизни своих коллег-правоохранителей, а также безопасность общества, открыл огонь в рамках самообороны. Предполагаемый правонарушитель получил ранение и скончался".

В свою очередь мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными и потребовал от службы покинуть город. "Убирайтесь к черту из Миннеаполиса, - сказал он на пресс-конференции. - Сотрудник [ICE] безрассудно применил силу, что привело к смерти человека". Губернатор штата Миннесота Тим Уолц написал в X, что обеспечит проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего.

Американская администрация с конца 2025 года проводит масштабные операции по задержанию нелегальных мигрантов. В декабре в ходе одной из них были задержаны свыше 400 человек. В агломерации Миннеаполис - Сент-Пол проживает самая большая диаспора выходцев из Сомали в мире.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Хозяин Белого дома неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.