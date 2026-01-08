В Карелии после опрокидывания катера в акватории Онежского озера завели дело

Пассажиры получили телесные повреждения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после опрокидывания прогулочного катера на воздушной подушке в акватории Онежского озера в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

"Мурманским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц)", - сообщили в ведомстве.

В ходе следствия установлено, что в Карелии группа лиц организовала оказание за денежное вознаграждение пассажирам небезопасной транспортной услуги - прогулочный выход с острова Кижи Медвежьегорского района в акваторию Онежского озера. 6 января 2026 года маломерное судно, на борту которого находились пять пассажиров, вышло в акваторию Онежского озера и вследствие наезда на кромку береговой линии опрокинулось. В результате пассажиры получили телесные повреждения.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.