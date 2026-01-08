ВСУ совершили попытку пролета более 70 БПЛА через Херсонскую область

Расчеты ПВО войск группировки "Днепр" отразили атаку

ГЕНИЧЕСК, 8 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку массированного пролета более 70 БПЛА самолетного типа через Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Прошедшей ночью враг совершил попытку массированного пролета БПЛА - более 70 ударных дронов самолетного типа - через Херсонскую область. Расчеты ПВО войск группировки "Днепр" отразили атаку. Над территорией области сбито 18 беспилотников", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что остальные БПЛА противника были уничтожены средствами ПВО других регионов. "Потерь среди гражданского населения и наших военных нет", - отметил губернатор.