ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область при помощи 24 беспилотников

В Грайвороне повреждены линия электропередачи, три автомобиля и четыре частных дома

БЕЛГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины применили 24 беспилотника и 4 боеприпаса при атаке на Белгородскую область за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Замостье, Козинка и Новостроевка-Первая выпущено четыре боеприпаса в ходе трех обстрелов, произведены атаки девяти беспилотников, один из которых сбит. На участке автодороги Грайворон - Безымено в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мирный житель. Мужчине оказана помощь в Грайворонской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно. Транспортное средство повреждено. В городе Грайворон повреждены линия электропередачи, три автомобиля и четыре частных дома, в селе Замостье - забор частного дома и машина", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба региона, четыре БПЛА атаковали поселок Октябрьский, села Отрадное и Салтыково в Белгородском округе. Один беспилотник был сбит, в поселке Октябрьский поврежден частный дом. Также над Борисовским округом сбит один FPV-дрон, разрушений нет.

Частный дом поврежден в результате атаки БПЛА в селе Долгое Валуйского округа. Также в Волоконовском округе в хуторе Шаховка при атаке беспилотника поврежден легковой автомобиль.

По данным регионального оперштаба, в Краснояружском округе по поселкам Красная Яруга, Прилесье и Староселье совершены атаки пятью беспилотниками, три из которых подавлены. Село Вязовое подверглось обстрелу с применением трех боеприпасов, последствий нет.

Кроме того, в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара БПЛА поврежден автомобиль. Над округом подавлены два беспилотника. "Вчера вечером в отделении реанимации скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате атаки дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка 23 декабря", - сообщили в оперштабе региона.