После крушения вертолета Robinson в Пермском крае завели уголовное дело

Вертолет упал 7 января на территории базы отдыха "Ашатли парк"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения частного вертолета Robinson в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в СК России.

"Следственными органами Центрального МСУТ СК России по факту гибели двух человек в результате авиационного происшествия с вертолетом на горнолыжной базе в Пермском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, днем 7 января 2026 года частный вертолет Robinson, совершая несанкционированный полет на низкой высоте, столкнулся с металлическим тросом, предназначенным для функционирования горнолыжного оборудования на территории базы отдыха "Ашатли парк". В результате столкновения вертолета с воздушным объектом и последующего падения с высоты на снежную поверхность он получил серьезные технические повреждения, два человека, находившихся на борту, погибли. Пострадавших среди отдыхающих горнолыжного курорта нет.

Причиной транспортного происшествия могло явиться нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим легким воздушным судном, также рассматривается версия о возможной технической неисправности вертолета.

Следователями СК России на транспорте проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия, привлечены специалисты в области авиации, допрашиваются свидетели, будет назначен ряд экспертиз.