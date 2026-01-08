В Приангарье в ДТП с грузовиком погибли двое детей и двое взрослых

Еще один ребенок госпитализирован, водитель большегрузного автомобиля доставлен в трамвпункт

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 8 января. /ТАСС/. Семья из двух взрослых и двух детей погибла в ДТП в Иркутской области после столкновения внедорожника Tank 300 с большегрузным автомобилем. Еще один ребенок госпитализирован, водитель грузовика доставлен в трамвпункт, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"По предварительным данным, 8 января 2026 года на 1 795-м км автотрассы Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Новомальтинск в Усольском районе после столкновения автомашины Tank 300 с большегрузом погибли двое детей (девочка 2016 года рождения, ее брат 2019 года рождения), водитель и его супруга, находившиеся во внедорожнике", - сообщили в ведомстве, добавив, что в легковом автомобиле ехали родители со своими детьми. Их третий ребенок - 13-летний подросток - госпитализирован. В трамвпункт доставлен водитель большегрузного автомобиля.

По предварительной информации регионального главка МВД, 45-летний водитель автомобиля Tank 300, двигаясь со стороны Иркутска, допустил выезд на полосу встречного движения. После столкновения произошло возгорание автомобилей.

Причины и условия произошедшего устанавливаются в том числе сотрудниками Госавтоинспекции. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки.