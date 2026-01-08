В Монине тушат пожар в торговом центре

Его площадь составляет 400 кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Пожар в здании торгового центра тушат в подмосковном Монине. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

"Возгорание произошло в здании, где расположен ряд магазинов и других помещений. Площадь пожара составила 400 кв. метров", - сказали в ГУ МЧС.

В настоящий момент пожар в торговом центре по адресу: Комсомольская улица, строение 11, локализован. "Идут работы по проливке конструкций и ликвидации пожара", - сообщили в главке.