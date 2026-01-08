В Пермском крае столкнулись автобус и "Газель"

Тяжелых травм никто не получил

ПЕРМЬ, 8 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус и "Газель" столкнулись на трассе в Пермском крае. За людьми отправили резервный автобус, тяжелых травм никто не получил, сообщили в региональном Минтрансе.

Авария произошла на 173 км дороги Пермь - Березники. "По предварительной информации, водитель "Газели" выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автобусом. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.

Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Водитель автобуса получил незначительные травмы, ему оказали первую помощь. За пассажирами отправлен резервный автобус. Движение по автомобильной дороге Пермь - Березники временно запущено в реверсивном режиме.