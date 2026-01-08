Обвиняемому в оформлении 34 тыс. кредитов без ведома клиентов продлили арест

Под стражей также находится его сообщник

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил на два месяца содержание под стражей таксисту Даниилу Зотову, обвиняемому в неправомерном удаленном заключения более 34 тыс. кредитных договоров от имени клиентов ПАО "Банк ВТБ" на сумму более 4 млн рублей. Об этом сказано в судебном документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Продлить срок содержания под стражей на два месяца в отношении Зотова Д. А., обвиняемого по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (особо крупное мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное группой лиц)", - сказано в документе.

Со слов Зотова, он ранее привлекался к уголовной ответственности и был осужден в 2023 году по ч. 3 ст. 158 УК РФ за хищение на маркетплейсе товаров, которые оплачивал чужой картой.

Суд апелляционной инстанции оставил в силе постановление Тверского суда Москвы о содержании Зотова под стражей. Также под стражей находится его сообщник Гетманский Д. В., обвиняемый по ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием своего служебного положения, совершенный по предварительному сговору группой лиц) и по ч. 4 ст. 159.6 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц в сфере компьютерной информации) УК РФ.