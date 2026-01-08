ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Кубани при атаке БПЛА повреждены три здания

Никто не пострадал
10:53

КРАСНОДАР, 8 января. /ТАСС/. Три здания получили повреждения в результате атаки БПЛА в станице Северской на Кубани, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"В станице Северской в результате атаки БПЛА ночью 8 января получили повреждения три здания, во всех случаях пострадавших нет. В частном доме выбило остекление. В одном из магазинов также разбиты стекла, повреждена крыша и ограждение. В СТО - крыша и остекление", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что на местах работают оперативные и специальные службы. 

