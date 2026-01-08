"Страна": в Кривом Роге на коксохимическом заводе произошел выброс

В воздухе ощущается едкий запах, сообщает издание

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Выброс произошел на коксохимическом заводе в Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на очевидцев.

Они отмечают, что в Металлургическом районе, где находится завод, ощущается едкий запах.

В свою очередь крупнейший на Украине и в Европе металлургический комбинат "Арселормиттал Кривой Рог" (бывший "Криворожсталь" им. В.И. Ленина) в своих соцсетях сообщил, что часть работы завода на время приостановлена из-за перебоев с электроснабжением в Кривом Роге и на самом предприятии. Компания утверждает, что приостановка была выполнена по всем правилам безопасности.

Накануне в Кривом Роге работали сирены воздушной тревоги, в городе произошло несколько серий взрывов. В результате наблюдались перебои со светом, а местные власти сообщали, что в городе не работают насосные станции водоканала и котельные. В четверг также стало известно, что в Кривом Роге обесточены почти 30 тыс. абонентов.