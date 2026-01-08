В Кировской области в ДТП на ж/д путях пострадали два человека

На движении пассажирских поездов происшествие не повлияло

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед поездом в Кировской области. Пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале Горьковской железной дороги.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. На движении пассажирских поездов происшествие не повлияло.

"На железнодорожном переезде между станциями Макуха и Лунданка Горьковской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля", - говорится в сообщении.

В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.