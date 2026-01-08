Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен при атаке ВСУ

Речь идет о Дмитрии Панкове

Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков © Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

БЕЛГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Головчино. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"При атаке дрона ВСУ ранен глава Грайворонского округа", - написал он.

Губернатор уточнил, что пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

"С закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями главу округа доставили в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", - написал глава региона.

По информации Гладкова, Панков выехал в село Головчино для оценки ущерба от удара БПЛА по коммерческому объекту. В этот момент еще один беспилотник нанес удар. Во время атаки глава округа помогал женщине, чей автомобиль был поврежден во время первого удара БПЛА. Гладков отметил, что это уже третье ранение Панкова.