Ространснадзор назвал причину возвращения самолета Utair в Дубай

В ходе полета экипаж зафиксировал вибрацию силовой установки №2

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Ространснадзор начал контрольные мероприятия по факту инцидента с самолетом авиакомпании Utair, выполнявшего рейс Дубай - Москва. Судно вернулось в аэропорт вылета из-за вибрации силовой установки, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Ространснадзор начал контрольные мероприятия по факту инцидента с самолетом Boeing 767‑200. Воздушное судно Boeing 767‑200 (регистрационный номер 73081), эксплуатируемое ПАО "Авиакомпания "Ютэйр", выполняло рейс UTA716 по маршруту Дубай - Москва. В ходе полета экипаж зафиксировал вибрацию силовой установки №2, в связи с чем было принято решение о возврате воздушного судна в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в рамках специального режима государственного контроля МТУ Ространснадзора по УФО изучило обстоятельства инцидента, связалось с эксплуатантом самолета для получения оперативной информации и документации, приступило к всестороннему анализу фактов, включая технические параметры полета и действия экипажа. По итогам работы инцидент получит объективную правовую оценку, будут определены причины случившегося, а также возможно принятие мер инспекторского реагирования в соответствии с действующим законодательством при выявлении нарушений.

"Ространснадзор держит на особом контроле ситуацию с пассажирами, чьи планы были нарушены из‑за вынужденной задержки рейса. Ведется оценка соблюдения перевозчиком установленных требований по информированию, размещению и обслуживанию пассажиров в условиях задержки", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в пресс-службе компании Utair сообщили, что ее самолет, вылетевший по маршруту Дубай - Москва, готовится к посадке в штатном режиме в аэропорту Аль-Мактум, решение о возвращении было принято по техническим причинам. Борт благополучно приземлился в 18:37 по местному времени (17:37 мск), пассажиры и члены экипажа в порядке, отмечали в авиакомпании.