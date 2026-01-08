В Свердловской области в ДТП пострадали три человека

Их доставили в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате лобового столкновения автомобилей на 38-м километре трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск в Свердловской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"В результате ДТП пострадали три человека: 21-летняя девушка-водитель автомобиля Seat, 34-летний водитель и 44-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet Cruze. Все они с полученными травмами были доставлены в Березовскую центральную городскую больницу для оказания медицинской помощи. Состояние пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Seat, двигавшийся со стороны Режа в направлении Екатеринбурга, выбрал несоответствующую дорожным условиям скорость, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chevrolet Cruze.