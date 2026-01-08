Вернувшийся в аэропорт самолет Дубай - Москва отстранили для обследования

Ожидается прибытие резервного борта, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Вернувшийся в аэропорт вылета самолет рейса Дубай - Москва авиакомпании Utair временно отстранен для обследования, ожидается прибытие резервного борта. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"Самолет временно отстранен от эксплуатации для обследования, рейс задержан до прибытия резервного борта. Уральской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения требований безопасности полетов, взято на контроль соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров на получение предусмотренных законом услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомством проверяются обстоятельства выполнения авиарейса.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что рейс 767-224 вылетел из Аль-Мактума, но подал сигнал "7700" об аварийной ситуации на борту. В компании Utair сообщили, что было принято решение о возврате по техническим причинам. Самолет готовился к посадке в штатном режиме в аэропорту вылета, угрозы безопасности полета не было. Выработка топлива до разрешенной посадочной массы является регламентированной процедурой, применяемой при отсутствии необходимости срочной посадки.