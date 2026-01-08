SANA: в Алеппо число погибших мирных жителей при обстрелах возросло до девяти

Минимум 55 человек получили ранения, сообщило агентство

ТУНИС, 8 января. /ТАСС/. Число жертв среди мирных жителей города Алеппо от обстрелов со стороны курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) возросло до 9, по меньшей мере 55 человек получили ранения. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о 5 погибших и 31 пострадавшем. По информации агентства, за последние дни центр по реагированию на ситуацию в Алеппо принял около 142 тыс. перемещенных лиц, в городе открыто 12 временных убежищ.

Обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда формирования СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий и несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами.