ООН надеется на привлечение к ответственности виновных в убийстве женщины в США

Организация будет наблюдать за ходом расследования, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

ООН, 8 января. /ТАСС/. ООН будет наблюдать за ходом расследования по делу об убийстве женщины в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудником Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), надеется, что виновные будут привлечены к ответственности. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Как мы понимаем, на федеральном уровне будет проведено расследование. Мы посмотрим, во что оно выльется, и надеемся, что люди будут привлечены к ответственности", - сказал он.

Инцидент произошел в Миннеаполисе во время операции по поиску нелегальных мигрантов. Сотрудники ICE потребовали от женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю. От полученных ранений женщина скончалась.

Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты Тим Уолц написал в X, что обеспечит проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего.

В свою очередь министр внутренних дел США Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит свою деятельность в городе. Ноэм убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям.