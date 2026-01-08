В Нижнем Тагиле после взрыва котла на мебельной фабрике завели уголовное дело

Из-за ЧП погиб рабочий

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал СУ СК России по Свердловской области/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Уголовное дело по факту гибели рабочего по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбуждено после взрыва котла на территории мебельной фабрики в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.

"Следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщил Шульга.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что жилые дома от места взрыва находятся на большом расстоянии, на процесс отопления квартир граждан инцидент не отразился. "Поврежденная котельная обогрева только складские помещения фирмы", - рассказал он.

По версии следствия, в здании котельной по улице Трикотажников произошел хлопок с последующим возгоранием и обрушением строения. В результате происшествия погиб кочегар 1966 года рождения. Когда из трубы резко пошел пар, второй кочегар вышел на улицу, чтобы сообщить руководству по телефону о сложившейся критической обстановке. В этот момент и произошел взрыв. Мужчина остался жив.

По одной из отрабатываемых версий, причиной случившегося могла стать аварийная работа оборудования котельной.