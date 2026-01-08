В Омске при столкновении трех автомобилей пострадали четыре ребенка

ОМСК, 8 января. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей, включая грузовик, произошло в Омске. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, в ДТП пострадали четыре ребенка.

"В результате ДТП травмы получили два пассажира Nissan - мальчик 11 лет и годовалая девочка, а также два пассажира Toyota - 7-летняя девочка и 4-летний мальчик", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем легкового Nissan, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу грузовику. От удара большегрузный автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с Toyota. ДТП произошло около 20:35 (17:35 мск). Тяжелых травм удалось избежать благодаря использованию удерживающих устройств.