На Камчатке за сутки зафиксировали шесть афтершоков
Редакция сайта ТАСС
22:08
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 января. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали шесть сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
"За сутки произошло шесть афтершоков магнитудой до 5,0. В населенных пунктах они не ощущались", - сказали в ведомстве.
В настоящее время в регионе активны пять вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.
Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда достигла 8,8.