Во Львовcкой области после взрывов возникли проблемы с газом

Перебои фиксируют в селе Рудно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Проблемы с подачей газа возникли в одном из поселков во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич.

"Сообщают о перебоях с газом в селе Рудно! Люди пишут: В Рудно практически нет газа. Плита на кухне едва горит, котел погас и не зажигается. Давления нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале Зинкевича.

Ранее во Львове произошла серия взрывов.