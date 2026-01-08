Во Львовской области из-за взрывов поврежден объект критической инфраструктуры

Мэр города Андрей Садовой сообщил о пожаре на месте происшествия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Львовской области на западе Украины. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Максим Козицкий.

"В Львовской области подвергся атаке объект критической инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр Львова Андрей Садовой со своей стороны заявил, что на одном из объектов критической инфраструктуры произошел пожар. "Продолжается тушение пожара", - говорится в сообщении в Telegram-канале Садового.

Воздушная тревога действовала сегодня на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове. Депутат горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в Львовской области наблюдаются проблемы с газом.