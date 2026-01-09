В Киеве ограничили работу метро из-за отсутствия электроэнергии

В столице Украины повреждены объекты критической инфраструктуры

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Власти Киева ограничили движение поездов красной ветки метрополитена города из-за отсутствия электроснабжения на фоне повреждений объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По его информации, поезда не курсируют на участке между станциями "Днепр" - "Лесная", движение составов между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" осуществляется с увеличенным интервалом.

Воздушная тревога действовала сегодня на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове. Депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич сообщил, что в Львовской области наблюдаются проблемы с газом. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о перебоях с водой и светом в столице Украины.