В Тюменской области в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 января. /ТАСС/. Две машины столкнулись на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменской области, предварительно, погибли два человека, в том числе ребенок, двое получили тяжелые травмы. Движение на участке трассы полностью ограничено, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

"Из-за ДТП полностью ограничено движение на 394-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск под Уватом. Здесь столкнулись Lexus и фура ДАФ, от удара прицеп большегруза развернуло поперек проезжей части. Предварительно, в аварии погибли 40-летний водитель Lexus и ребенок, два человека получили тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы прилагают усилия для обеспечения проезда по федеральной трассе.