В Приамурье завели дело по факту убийства двух собак из арбалета

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 января. /ТАСС/. Уголовное дело по факту убийства двух бездомных собак из арбалета возбуждено в Приамурье, сообщает УМВД России по региону.

Правоохранители выявили публикацию в соцсети, в которой сообщалось, что в садовом товариществе "Энергетик" в Благовещенске обнаружено тело бездомной собаки, в которую неизвестный, предположительно, стрелял из арбалета. Изъятая стрела направлена на экспертизу. Кроме того установлено, что в конце декабря 2025 года в этом же садовом товариществе также была обнаружена еще одна собака, пострадавшая от выстрела арбалета.

"Отделом дознания МУ МВД России "Благовещенское" возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение в животными). Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщает ведомство.