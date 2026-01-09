Во Франции 380 тыс. домохозяйств остались без света из-за шторма "Горетти"

Наиболее серьезный ущерб нанесен в регионах Нормандия, Бретань и Пикардия

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Около 380 тыс. домохозяйств столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за шторма "Горетти", обрушившегося на Францию. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на компанию - оператора энергосетей Enedis.

Наиболее серьезный ущерб нанесен в регионах Нормандия (266 тыс. домохозяйств), Бретань (21 тыс.) и Пикардия (13,5 тыс.), а также в столичном регионе Иль-де-Франс (13,5 тыс.). В Enedis заверили, что более 2,2 тыс. сотрудников готовы приступить к восстановлению энергосетей.

В части департаментов на севере страны 8 января был объявлен наивысший, "красный", уровень погодной опасности из-за обильных осадков и сильного ветра. По состоянию на утро пятницы, наиболее сильные порывы ветра были зарегистрированы в департаментах Манш (до 59 м/с), Кальвадос (до 40 м/с) и Орн (до 36 м/с), тогда как в Париже скорость ветра достигала 29 м/с. На фоне таких ураганных порывов ветра в ряде департаментов были зафиксированы падения деревьев, в том числе на дороги, автомобили и жилые дома, однако, согласно последним данным, в эту ночь непогода не стала причиной гибели людей, в МВД республики сообщили о шести пострадавших.

Предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности сохраняется только в двух департаментах на юго-западе республики. Тем не менее, некоторые дороги все еще остаются недоступны из-за подтоплений и упавших деревьев. Также нарушено движение на части железнодорожных маршрутов на севере и западе Франции, а также в столичном регионе республики.