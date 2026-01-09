Bangkok Post: в Таиланде задержали подозреваемого в вымогательстве россиянина

По информации газеты, королевство получило запрос от российского посольства об оказании содействия в задержании

БАНГКОК, 9 января. /ТАСС/. Полиция Таиланда задержала на курортном острове Самуи россиянина, который находится в розыске в РФ. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По словам главы иммиграционной полиции провинции Сураттхани Нарувата Пхуттавиро, таиландские власти получили запрос от российского посольства об оказании содействия в задержании 40-летнего россиянина Айрата Сибгатуллина, бежавшего из России в Таиланд, чтобы избежать уголовного преследования.

Россиянин подозревается в вымогательстве более 1 млн рублей у генерального директора крупного автодилера, имя и название которых не раскрывается.

Таиландские полицейские задержали подозреваемого в четверг, после чего он был взят под стражу. Его виза была аннулирована.