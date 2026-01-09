В Петербурге задержали участника акции против сноса ВНИИБ

Мужчина распылил газовый баллончик в лицо охраннику

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Мужчину, распылившего содержимое газового баллончика в лицо охраннику во время акции против сноса здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ), задержали в Петербурге. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 п. "а" УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 8 января в ходе конфликта из-за сноса дома на 2-м Муринском проспекте мужчина распылил содержимое газового баллончика в лицо охраннику, который не подпускал активистов и жителей окрестных домов к месту работ. Пострадавший самостоятельно обратился в медучреждение и был отпущен в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого в причастности к инциденту 54-летнего жителя одного из соседних домов.

Ранее 11 человек были задержаны при попытке активистов помешать сносу здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга обратился в полицию из-за незаконного демонтажа. В конце 2025 года в комитет поступило очередное заявление о включении здания в реестр объектов культурного наследия, поэтому на период рассмотрения, здание обладает признаками объекта культурного наследия, значит сносить его нельзя.

Споры вокруг здания

Тема сноса здания института давно вызывает общественный резонанс. У здания НИИ неоднократно проходили акции активистов, которые выступали против его сноса и размещения на этом месте многоэтажного дома.

Петербуржцы подавали иск к Гостройнадзору города с требованием признать незаконным строительство на участке, где расположено здание института, еще один иск к городскому комитету по охране памятников, который не включил здание в список объектов культурного наследия.

Здание Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности построено в 1955-1957 годах в стиле "сталинского неоклассицизма". В последние годы здание использовалось как бизнес-центр и принадлежало частной компании.