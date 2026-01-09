У горнолыжных курортов Красной Поляны в Сочи сошел сель

На месте происшествия работает спецтехника

СОЧИ, 9 января. /ТАСС/. Сель сошел в районе горнолыжных курортов на Красной Поляне в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

"На автомобильной дороге регионального значения "Альпика сервис - Сулимовский ручей" в районе этнопарка "Моя Россия" из-за обильных дождей сошел сель малого объема. Инфраструктура горного кластера функционирует в штатном режиме. Участок дороги, где произошел сход, имеет небольшой транспортный трафик - это тупиковый проезд, используемый в основном для разворота", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас на месте происшествия работает спецтехника, идет расчистка земляных масс. Ситуация находится под контролем. В ближайшее время участок, как ожидается, будет полностью расчищен.