ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи 40 дронов за сутки

При атаках пострадали жители
11:53

БЕЛГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области с помощью более чем 40 беспилотников и 11 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В Шебекинском округе по городу Шебекину, селам Белянка, Максимовка, Мешковое и Новая Таволжанка нанесены удары 11 беспилотников, 3 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекине повреждены один легковой и два грузовых автомобиля, складское помещение предприятия, в селе Новая Таволжанка - два частных дома, а также огнем уничтожен гараж, в селе Мешковое повреждена надворная постройка, в селе Максимовка - автомобиль. В селе Белянка сгорели навес, гараж и автомобиль, получили повреждения два частных дома и машина", - говорится в сообщении.

В Грайворонском округе 6 населенных пунктов подверглись двум обстрелам с применением 9 боеприпасов и атакам 10 беспилотников. В городе Грайворон в результате удара дрона по автомобилю ранены двое мужчин. В селе Головчино в результате детонации беспилотника ранен глава округа Дмитрий Панков, он был доставлен в областную клиническую больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Белгород 8 января подвергся ракетному обстрелу, повреждены инфраструктурный и коммерческий объекты. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

В Белгородском округе шесть поселков и сел были атакованы восемью дронами, семь из которых были сбиты и подавлены. В селе Ясные Зори после атаки дрона повреждения получили многоквартирный дом и инфраструктурный объект. Территория Валуйского округа 8 января была атакована восемью беспилотниками, пять из которых сбиты и подавлены.

В Краснояружском округе поселок Красная Яруга и село Староселье атаковали три дрона ВСУ, один из них был подавлен. Село Вязовое подверглось обстрелу с применением двух боеприпасов. 

