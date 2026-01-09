В Архангельске самолет незначительно выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

Угрозы безопасности пассажиров не было

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", выполнявший рейс Санкт-Петербург - Архангельск, после посадки незначительно пересек пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) средней стойкой шасси. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"После посадки рейса FV6305 Санкт-Петербург - Архангельск за 9 января произошло незначительное пересечение самолетом пределов ВПП передней стойкой шасси. Со стороны авиакомпании запрошен коэффициент сцепления на ВПП для сверки с данными, предоставленными экипажу для принятия решения о посадке. Причины события установит созданная комиссия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе перевозчика добавили, что пассажиры высаживались через заднюю дверь самолета. Угрозы их безопасности не было.