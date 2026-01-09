В Иране прокурор города погиб из-за действий бунтовщиков

Группа участников беспорядков подожгла здание, где был Али Акбар Хосейнзаде

Кадры протестов в Иране © ТАСС/ Reuters/ Ruptly

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Али Акбар Хосейнзаде, прокурор города Эсферайен на северо-востоке Ирана, и часть сотрудников правоохранительных органов погибли из-за агрессивных действий участников беспорядков. Об этом сообщило руководство судебной власти провинции Северный Хорасан.

"Группа участников беспорядков, большинство которых не являются жителями города Эсферайен или провинции Северный Хорасан, подожгла здание, где находились прокурор и сотрудники правоохранительных органов, не позволив экстренным службам оказать помощь", - приводит его заявление гостелерадиокомпания Ирана.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 2 января агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В последние дни участились случаи вооруженных столкновений между протестующими и правоохранительными органами, преимущественно в западных провинциях.