Пограничники Молдавии пресекли канал переправки уклонистов с Украины

За незаконное пересечение границы подозреваемые брали $10 тыс., заявили в ведомстве

КИШИНЕВ, 9 января. /ТАСС/. Очередной канал по переправке через границу уклоняющихся от призыва граждан Украины ликвидировали в Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции, уточнив, что с каждого уклониста за незаконное пересечение границы подозреваемые брали плату в размере $10 тыс.

Там также рассказали, что в результате сложной и масштабной операции на молдавско-украинской границе были установлены способ функционирования группировки, внутренняя структура, роли участников и используемые маршруты. На данный момент задержан гражданин Украины 36 лет, который пытался незаконного пересечь молдавскую границу. Также арестован гражданин Молдавии 39 лет, который, как предполагают следователи, должен был оказать ему содействие.

С начала конфликта на Украине правоохранители Молдавии регулярно задерживают нарушителей границы призывного возраста. По данным правоохранителей, в прошлом году их число выросло в два с половиной раза из-за ухудшения ситуации на фронте в соседней стране. Уклонисты переходят молдавскую границу и не стремятся прятаться, так как сразу просят убежища, что не позволяет привлечь их к ответственности за нелегальный переход границы. В большинстве своем эти люди затем перебираются в страны ЕС. Для усиления молдавской границы западные доноры снабдили пограничников приборами ночного видения и беспилотниками.