В Белоруссии почти 10 тыс. работников ЖКХ устраняют последствия непогоды

Работа идет круглосуточно

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Около 10 тыс. работников ЖКХ и свыше 2 тыс. единиц специальной коммунальной техники устраняют последствия непогоды в Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики.

"По состоянию на 16:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) на улицах страны работает 2 331 единица специальной коммунальной техники, - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. - Вместе с техникой трудятся более 9 895 работников ЖКХ".

По данным пресс-службы, к работе по расчистке снега дополнительно привлечены 1 435 единиц спецтехники и более 7 260 работников сторонних организаций.

Как отметили в ведомстве, работники ЖКХ трудятся в круглосуточном режиме и прилагают все усилия, чтобы расчистить снежные завалы и обеспечить безопасность и комфорт движения пешеходов и водителей.

"Ситуация находится на постоянном контроле", - добавили в министерстве.