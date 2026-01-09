В Иране задержали семь вооруженных участников погромов

Это произошло в провинции Лорестан на западе страны

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Полиция провинции Лорестан на западе Ирана задержала семерых вооруженных участников беспорядков 8 января. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов в эфире иранской гостелерадиокомпании.

На кадрах показаны образцы огнестрельного оружия, изъятого у погромщиков.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и сотрудниками правоохранительных органов.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий бунтовщиков погибли не менее семи мирных граждан, включая одного ребенка, и несколько сотрудников правоохранительных органов, в частности, прокурор города Эсферайен. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и машин скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.