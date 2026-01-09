В Новгородской области из-за непогоды более 4 тыс. жителей остались без света

По данным синоптиков, погодные условия в регионе продолжают ухудшаться

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Более 4 тыс. жителей Новгородской области остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает региональное министерство ЖКХ и ТЭК. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйство и топливно-энергетического комплекса Ирина Алексашкина провела заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

В пяти районах Новгородской области 8 января без электричества были около 500 человек.

"По данным синоптиков, погодные условия в регионе продолжают ухудшаться. По состоянию на 18:00 9 января без электроснабжения остаются 4 279 жителя", - указано в сообщении.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 68 бригад: 298 специалистов и 91 единица техники. Для усиления сил и средств новгородских энергетиков направлены 25 дополнительных бригад из других регионов. "В округах с наиболее сложной обстановкой с утра 10 января планируется дополнительное усиление", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, жители обеспечены резервными источниками электроснабжения и топливом.